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05:20, 23 мая 2024Мир

Конгрессмен продемонстрировал карту России с зоной ударов ракетами ATACMS

Конгрессмен Маккол показал карту России с зоной досягаемости ракетами ATACMS

Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол продемонстрировал карту России с зоной, которую могут накрыть переданные Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS. Кадры приводит телеканал C-SPAN.

Конгрессмен обратился к госсекретарю Энтони Блинкену, призвав его разрешить украинским войскам атаки по России. Он указал, что на изображенной на карте территории размещена российская артиллерия и ракетные комплексы, которые потом используются для нанесения ударов по Украине.

Затем Маккол спросил у Блинкена, намерен ли он отменить запрет для Украины на удары по территории РФ. В ответ госсекретарь отметил, что подобные решения принимает Киев.

Ранее группа американских конгрессменов призвала Пентагон разрешить Киеву наносить удары по территории России с применением оружия, поставленного США. Авторами письма, адресованного министру обороны страны Ллойду Остину, выступили законодатели Майк Тернер, Джим Хаймс и Джеральд Коннолли.

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      Марина Совина
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