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11:42, 28 мая 2024Мир

Нидерланды поддержали удары ВСУ западным оружием по России

Глава Минобороны Оллонгрен: Нидерланды никогда не исключали удары ВСУ по России
СюжетРоссия и НАТО:
Кайса Оллонгрен

Кайса Оллонгрен. Фото: Heiko Becker / Globallookpress.com

Амстердам поддерживает осуществление Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударов западным оружием по территории России и никогда не исключал такой возможности. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, ее слова передает ТАСС.

«Амстердам никогда не исключал эти удары. Украина находится в состоянии вооруженного конфликта. В таком случае вполне вероятно, что ей придется наносить удары по России. Эти действия не находятся для Нидерландов под вопросом, пока они происходят в рамках самообороны», — сообщила глава оборонного ведомства.

Она также выразила надежду на то, что другие страны Европейского союза (ЕС), которые занимают другую позицию, «изменят свое решение».

Ранее стало известно, что Германия и Италия не поддержат инициативу генсека НАТО Йенса Столтенберга, который призывает страны Евросоюза разрешить ВСУ бить западным оружием по территории России.

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      Дарья Устьянцева
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