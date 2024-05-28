Нидерланды поддержали удары ВСУ западным оружием по России

Глава Минобороны Оллонгрен: Нидерланды никогда не исключали удары ВСУ по России

Амстердам поддерживает осуществление Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударов западным оружием по территории России и никогда не исключал такой возможности. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, ее слова передает ТАСС.

«Амстердам никогда не исключал эти удары. Украина находится в состоянии вооруженного конфликта. В таком случае вполне вероятно, что ей придется наносить удары по России. Эти действия не находятся для Нидерландов под вопросом, пока они происходят в рамках самообороны», — сообщила глава оборонного ведомства.

Она также выразила надежду на то, что другие страны Европейского союза (ЕС), которые занимают другую позицию, «изменят свое решение».

Ранее стало известно, что Германия и Италия не поддержат инициативу генсека НАТО Йенса Столтенберга, который призывает страны Евросоюза разрешить ВСУ бить западным оружием по территории России.