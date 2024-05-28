Германия и Италия выступят против ударов ВСУ западным оружием по России

Politico: Германия и Италия не поддержат удары ВСУ западным оружием по России

Германия и Италия не поддержат инициативу генсека НАТО Йенса Столтенберга, которая призывает страны Европейского союза (ЕС) разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить западным оружием по территории России. Об этом сообщает Politico.

«Германия и Италия выступают против ударов ВСУ западным оружием по военным объектам на территории России, в том числе по артиллерийским и топливным складам», — сообщает агентство.

Авторы материала добавили, что генсек НАТО призовет страны Евросоюза разрешить Украине совершать подобные удары 28 мая. Однако «среди стран сообщества нет консенсуса» по этому вопросу, и потенциальная отмена ограничений на удары «вызывает споры также внутри Североатлантического альянса».

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО выступает за предоставление ВСУ права бить западным дальнобойным оружием по российской территории, однако соответствующее решение можно принять только на национальном уровне. Он добавил, что Киев «должен самостоятельно распоряжаться» переданным вооружением, поскольку оно «перестает быть оружием НАТО и становится оружием Украины».