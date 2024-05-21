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16:09, 21 мая 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о продолжении своего президентского срока

Зеленский: мои пять лет на посту президента еще не закончились

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о продолжении своего срока на посту, добавив, что его пять лет еще не закончились. Об этом он рассказал в интервью изданию Reuters.

«Мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются», — заявил Зеленский. По его словам, он не смог бы оценить качество своей деятельности из-за вопросов этики.

Ранее украинский лидер заявил, что украинские войска якобы не били западным оружием по территории России. Как уточнил политик, Киев никогда не использовал поставляемое союзниками вооружение против России.

Ранее бывший депутат Верховной Рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник сообщил, что после окончания своих полномочий 20 мая президент Украины Владимир Зеленский начнет доказывать легитимность жестокостью и диктатурой.

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      Валентин Карант
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