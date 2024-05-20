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02:00, 20 мая 2024Бывший СССР

Экс-депутат Рады раскрыл судьбу Украины после окончания срока Зеленского

Экс-депутат Рады Олейник: Зеленский будет доказывать легитимность жестокостью

Фото: Gleb Garanich / Reuters

После окончания своих полномочий 20 мая президент Украины Владимир Зеленский начнет доказывать легитимность жестокостью и диктатурой, считает бывший депутат Верховной Рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник. В разговоре с Ura.ru он раскрыл судьбу страны.

Экс-депутат напомнил, что Зеленский не выдвигается на выборы и не передает полномочия председателю парламента согласно Конституции. При этом Олейник заявил, что сомнения в легитимности украинского лидера имеются как внутри государства, так и за его пределами.

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«Отсюда понятно, что он будет в каждом видеть человека, который сомневается в том, что он, как и царь, настоящий. Будут применять репрессивные методы что приведет к усугублению политического кризиса внутри страны. Будет более жесткая форма правления, по сути диктатура», — предположил спикер.

Ранее профессор ВШЭ Марат Баширов рассказал, что после 20 мая легитимность президента Украины Владимира Зеленского будет определяться мировым сообществом и гражданами Украины. Он указал, что заинтересованные в украинском вопросе страны должны будут ответить для себя на вопрос о легитимности киевских властей.

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      Маргарита Пименова
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