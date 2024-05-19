Политолог объяснил ситуацию вокруг легитимности Зеленского

Баширов: легитимность Зеленского будет определяться мировым сообществом

После 20 мая легитимность президента Украины Владимира Зеленского будет определяться мировым сообществом и гражданами Украины. Об этом РЕН ТВ заявил профессор ВШЭ Марат Баширов

«Это будет предметом обсуждения во всем мире, потому что внутренние законы Украины мало кого волнуют, всех интересуют стандарты. А тут нужно разбираться, насколько Зеленский действовал по этим стандартам», — объяснил ситуацию вокруг легитимности Зеленского политолог.

По его словам, заинтересованные в украинском вопросе страны должны будут ответить для себя на вопрос о легитимности киевских властей.

В апреле Баширов заявил, что предложение о мирных переговорах по Украине должно идти не от властей страны, а лишь от США.