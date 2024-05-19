Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:59, 19 мая 2024Бывший СССР

Политолог объяснил ситуацию вокруг легитимности Зеленского

Баширов: легитимность Зеленского будет определяться мировым сообществом
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

После 20 мая легитимность президента Украины Владимира Зеленского будет определяться мировым сообществом и гражданами Украины. Об этом РЕН ТВ заявил профессор ВШЭ Марат Баширов

«Это будет предметом обсуждения во всем мире, потому что внутренние законы Украины мало кого волнуют, всех интересуют стандарты. А тут нужно разбираться, насколько Зеленский действовал по этим стандартам», — объяснил ситуацию вокруг легитимности Зеленского политолог.

По его словам, заинтересованные в украинском вопросе страны должны будут ответить для себя на вопрос о легитимности киевских властей.

В апреле Баширов заявил, что предложение о мирных переговорах по Украине должно идти не от властей страны, а лишь от США.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Вертолет с президентом Ирана на борту совершил жесткую посадку

      «Спартак» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

      Невозможность ВСУ сдержать наступление ВС России под Харьковом объяснили

      Российские военные уничтожили крупнейшую газокомпрессорную станцию на Украине

      Политолог объяснил ситуацию вокруг легитимности Зеленского

      В крупных городах России подорожала аренда однокомнатных квартир

      Названы последствия уничтожения крупнейшей газокомпрессорной станции Украины

      В ДР Конго ликвидировали лидера мятежников

      В Харькове произошла серия взрывов

      В США рассказали о безразличии Вашингтона к судьбе Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше