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07:56, 8 мая 2024Мир

США обеспокоились данными о попытке покушения на Зеленского. Что заявили в Белом доме?

Белый дом заявил об обеспокоенности США из-за попыток покушения на Зеленского

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Заявления Киева о попытке покушения на президента Украины Владимира Зеленского вызывают беспокойство у Соединенных Штатов Америки. Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Представитель американской администрации указала, что она не располагает дополнительной информацией о произошедшем. Жан-Пьер переадресовала вопрос украинской стороне.

Мы рады, что потенциальная попытка убийства была сорвана

Карин Жан-Пьерпресс-секретарь Белого дома

СБУ заявила о задержании готовивших покушение на Зеленского офицеров

7 мая Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что совместно с контрразведкой сорвала планы по устранению представителей высшего военно-политического руководства государства.

В ведомстве уточнили, что покушения готовились на президента Украины Владимира Зеленского, главу СБУ Василия Малюка и руководителя Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова (оба внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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Одним из подозреваемых стал начальник департамента Управления государственной охраны (УГО) полковник Андрей Гук. Известно, что второй полковник с фамилией Деркач был задержан в Сумской области.

В апреле в Польше задержали другого подозреваемого в покушении на Зеленского

Ранее в Польше задержали другого подозреваемого, который обвинялся в подготовке покушения на Зеленского.

Сообщается, что замыслом фигуранта был якобы сбор и передача России сведений о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка. Эти данные должны были помочь спецслужбам РФ спланировать возможное покушение на украинского президента. Обвиняемому грозит лишение свободы до восьми лет.

Владимир Зеленский заявил, что пережил «пять или шесть» покушений. Он рассказал, что панику у него вызвала только первая попытка ликвидации, и сравнил ее со вспышкой COVID-19.

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      Маргарита Пименова
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