В Польше местного жителя обвинили в подготовке покушения на Зеленского

Жителя Польши обвинили в подготовке покушения на Зеленского

В результате совместной работы Службы безопасности Украины (СБУ) и польских правоохранителей задержан житель Польши, который обвиняется в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает СБУ в своем Telegram-канале.

По заявлению СБУ, его замыслом был сбор и передача России информации о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка в Польше, где якобы и должно было произойти покушение на украинского лидера во время его визита в страну.

Прокуратура Польши предъявила местному жителю обвинение в готовности действовать в пользу иностранной спецслужбы. Ему грозит лишение свободы от шести месяцев до восьми лет.

Ранее СБУ сообщала о задержании 60-летнего экс-депутата горсовета Артемовска (украинское название города — Бахмут) от запрещенной в стране Партии регионов за поддержку специальной военной операции (СВО) России на Украине.