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12:35, 10 апреля 2024Бывший СССР

На Украине задержали экс-депутата запрещенной партии за поддержку СВО

СБУ: на Украине задержали экс-депутата Партии регионов за поддержку СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Harald Dostal / Globallookpress.com

В Одесской области Украины задержали 60-летнего экс-депутата горсовета Артемовска (украинское название города — Бахмут) от запрещенной в стране Партии регионов. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

По версии правоохранителей, мужчина поддерживал специальную военную операцию (СВО) России на Украине. После начала конфликта он якобы сотрудничал с Россией, в том числе перерегистрировал свою компанию интернет-провайдера в соответствии с законодательством РФ. Вместе с тем, как утверждает СБУ, фигурант предоставил российским спецслужбам полный доступ к имеющемуся у его фирмы оборудованию для контроля активности населения в сети.

При этом бывший депутат на тот момент проживал на подконтрольных Киеву территориях. Своей компанией он управлял дистанционно.

Мужчина был задержан недалеко от пограничного пункта пропуска. Как сообщает СБУ, будучи непризывным в силу пожилого возраста, он собирался выехать за границу. У него изъяли технику и черновые записи. Также известно о возбуждении уголовного дела, по которому фигуранту грозит тюремное заключение.

Ранее СБУ задержала бывших украинских чиновников. Шесть экс-сотрудников проектных институтов правоохранители заподозрили в сотрудничестве с Россией. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

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      Екатерина Грищенко
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