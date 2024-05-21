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03:56, 21 мая 2024Мир

Зеленский высказался об ударах ВСУ по России

Зеленский: ВСУ не наносят удары по России западным оружием
СюжетРакетные удары по Украине:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Global Look Press

Украинские войска якобы не били западным оружием по территории России, с таким заявлением выступил в интервью агентству Reuters Владимир Зеленский.

Как уточнил политик, Киев никогда не использовал поставляемое союзниками вооружение против России.

«Мы никогда не использовали западные вооружения для нападения на Россию, не били по их территории, нам не дали зеленый свет», — высказался он.

Ранее Зеленский пообещал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не станут использовать переданные западными государствами вооружения для атаки целей на территории России. При этом Украина неоднократно наносила такие удары.

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      Марина Совина
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