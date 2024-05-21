Зеленский высказался об ударах ВСУ по России

Зеленский: ВСУ не наносят удары по России западным оружием

Украинские войска якобы не били западным оружием по территории России, с таким заявлением выступил в интервью агентству Reuters Владимир Зеленский.

Как уточнил политик, Киев никогда не использовал поставляемое союзниками вооружение против России.

«Мы никогда не использовали западные вооружения для нападения на Россию, не били по их территории, нам не дали зеленый свет», — высказался он.

Ранее Зеленский пообещал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не станут использовать переданные западными государствами вооружения для атаки целей на территории России. При этом Украина неоднократно наносила такие удары.