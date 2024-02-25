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04:52, 25 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский пообещал не использовать западное оружие по целям на территории России

Зеленский: западное оружие не будет применяться по целям на территории России
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не станут использовать переданные западными государствами вооружения для атаки целей на территории России. Его слова приводит издание «Страна.ua».

«Я обобщенно отвечу: если [цели находятся на] временно оккупированной территории Украины — применяем [западное] оружие, если по другим направлениям — применяем украинское оружие», — заявил он.

Политик заверил, что Киев не станет применять оружие, которое ему поставили партнеры, для атаки целей или объектов, находящихся на территории России или каких-либо других государств.

Ранее стало известно, что командование украинских войск было вынуждено нормировать использование боеприпасов из-за их острой нехватки.

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      Марина Совина
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