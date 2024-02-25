NBC: ВСУ вынуждены нормировать использование боеприпасов из-за их нехватки

Командование украинских войск вынуждено нормировать использование боеприпасов из-за их острой нехватки, передает телеканал NBC News.

Как учтонили украинские солдаты, это сказывается на способностях Вооруженных сил Украины (ВСУ) защищать свои позиции. Они связали нехватку снарядов со сложностями, которые возникли с одробрением новой помощи Киеву в США.

Один из мэров в разговоре с журналистами телеканала указал, что в решающий момент западные политики подвели Украину.

Ранее британская газета The Guardian со ссылкой на украинского военного писала, что в ВСУ из-за нехватки боеприпасов ввели лимит по количеству выстрелов в день. Он отметил, что еще в ноябре 2023 года ВСУ могли делать 300 выстрелов в день, но теперь есть лимит — 10 в сутки.