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03:46, 25 февраля 2024Мир

В ВСУ ввели лимиты на использование боеприпасов

NBC: ВСУ вынуждены нормировать использование боеприпасов из-за их нехватки

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Командование украинских войск вынуждено нормировать использование боеприпасов из-за их острой нехватки, передает телеканал NBC News.

Как учтонили украинские солдаты, это сказывается на способностях Вооруженных сил Украины (ВСУ) защищать свои позиции. Они связали нехватку снарядов со сложностями, которые возникли с одробрением новой помощи Киеву в США.

Один из мэров в разговоре с журналистами телеканала указал, что в решающий момент западные политики подвели Украину.

Ранее британская газета The Guardian со ссылкой на украинского военного писала, что в ВСУ из-за нехватки боеприпасов ввели лимит по количеству выстрелов в день. Он отметил, что еще в ноябре 2023 года ВСУ могли делать 300 выстрелов в день, но теперь есть лимит — 10 в сутки.

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      Марина Совина
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