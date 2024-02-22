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00:48, 22 февраля 2024Бывший СССР

В ВСУ ввели лимит по количеству выстрелов из-за нехватки боеприпасов

The Guardian: в ВСУ ввели лимит в 10 выстрелов в день из-за нехватки боеприпасов

Фото: Global Look Press

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) из-за нехватки боеприпасов ввели лимит по количеству выстрелов в день, пишет британская газета The Guardian.

Издание ссылается на беседу с солдатом ВСУ с позывным «Титушко», который рассказал о проблемах в зоне боевых действий. Он отметил, что еще в ноябре ВСУ могли делать 300 выстрелов в день, но теперь есть лимит — 10 в сутки.

Взятие Авдеевки российскими военными является еще одним признаком того, что третий год конфликта может стать наиболее уязвимым для Украины, отметило издание. «Настроение сильно отличается от того, что было год назад, когда среди ужаса украинцы оставались воодушевленными и с нетерпением ждали скорейшего возвращения всех территорий», — подчеркнул автор.

По данным издания, мобилизация непопулярна в украинском обществе. Как указал киевский политолог Владимир Фесенко, «полную победу — включая возвращение Крыма — трудно представить в ближайшем будущем».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина может потерять и другие города после Авдеевки, если Конгресс США не одобрит выделение дополнительного финансирования помощи Киеву.

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      Марина Совина
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