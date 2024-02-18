Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:02, 18 февраля 2024Мир

Байден заявил о возможной потере Украиной новых городов

Президент США Байден: Украина может потерять и другие города после Авдеевки
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что Украина может потерять и другие города после Авдеевки, если Конгресс США не одобрит выделение дополнительного финансирования помощи Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам американского лидера, было бы «неэтично и абсурдно» отказаться от поддержки Украины, когда у ВСУ заканчиваются снаряды. Политик пообещал бороться за то, чтобы украинская армия получила необходимые боеприпасы.

Глава Белого дома также добавил, что пообещал Владимиру Зеленскому добиться выделения дополнительного финансирования.

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила об отсутствии плана Б в вопросе дальнейшей поддержи Киева. Политик подчеркнула, что у США есть только план А, который заключается в предоставлении помощи. Харрис также отметила необходимость двухпартийной поддержки помощи Киеву в обеих палатах Конгресса.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Авдеевка перешла под контроль Российской армии. ВСУ бросили мощный оборонительный узел с вооружениями и военной техникой

      Россиянам покажут юбилейный сезон музыкального шоу с Гориллой, Змеем Горынычем и Киркоровым

      На Украине предложили мобилизовать заключенных и выдать им лопаты

      Дарья Дугина получила посмертную награду

      В Болгарии пресекли попытку проведения неонацистского марша

      На Украине допустили потерю Харькова и Запорожья

      Производитель Alpen Gold и Milka сменил руководство бизнеса в России

      Байден заявил о возможной потере Украиной новых городов

      На Украине испугались конкуренции за оружие США

      В Минобороны рассказали о приказе оставить Авдеевку после бегства ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше