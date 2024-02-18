Байден заявил о возможной потере Украиной новых городов

Президент США Байден: Украина может потерять и другие города после Авдеевки

Президент США Джо Байден заявил, что Украина может потерять и другие города после Авдеевки, если Конгресс США не одобрит выделение дополнительного финансирования помощи Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам американского лидера, было бы «неэтично и абсурдно» отказаться от поддержки Украины, когда у ВСУ заканчиваются снаряды. Политик пообещал бороться за то, чтобы украинская армия получила необходимые боеприпасы.

Глава Белого дома также добавил, что пообещал Владимиру Зеленскому добиться выделения дополнительного финансирования.

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила об отсутствии плана Б в вопросе дальнейшей поддержи Киева. Политик подчеркнула, что у США есть только план А, который заключается в предоставлении помощи. Харрис также отметила необходимость двухпартийной поддержки помощи Киеву в обеих палатах Конгресса.