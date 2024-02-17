Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:14, 17 февраля 2024Мир

США заявили об отсутствии плана Б в вопросе поддержи Украины

Вице-президент США Харрис заявила об отсутствии плана Б в вопросе поддержи Киева

Фото: Kevin Wurm / Reuters

Вице-президент США Камала Харрис заявила об отсутствии плана Б в вопросе дальнейшей поддержи Киева. Об этом пишет ТАСС.

На пресс-конференции по завершении встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности политик подчеркнула, что у США есть только план А, который заключается в предоставлении помощи. Харрис также отметила необходимость двухпартийной поддержки помощи Киеву в обеих палатах Конгресса.

Ранее вице-президент США назвала американскую помощь Киеву источником гордости. Она также заверила, что эта поддержка непоколебима.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Минюст США перевел Эстонии полмиллиона долларов из замороженных активов России

      Москвичам рассказали о погоде на 23 февраля

      В Белгороде простились с погибшей из-за атаки ВСУ годовалой девочкой

      В МИД Эстонии заявили об ответственности Запада за сдачу Авдеевки

      Президент Франции решил предоставить помощь Украине в ущерб французам

      Бежавший в Россию украинский военный призвал бывших сослуживцев «валить» из ВСУ

      Зеленский описал реакцию Киева на возможный отказ США от помощи Украине

      В Минздраве рассказали о состоянии раненых при обстреле Белгорода

      США заявили об отсутствии плана Б в вопросе поддержи Украины

      Звезда «Слова пацана» пожелал «проверить интеллект» Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше