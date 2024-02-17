США заявили об отсутствии плана Б в вопросе поддержи Украины

Вице-президент США Харрис заявила об отсутствии плана Б в вопросе поддержи Киева

Вице-президент США Камала Харрис заявила об отсутствии плана Б в вопросе дальнейшей поддержи Киева. Об этом пишет ТАСС.

На пресс-конференции по завершении встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности политик подчеркнула, что у США есть только план А, который заключается в предоставлении помощи. Харрис также отметила необходимость двухпартийной поддержки помощи Киеву в обеих палатах Конгресса.

Ранее вице-президент США назвала американскую помощь Киеву источником гордости. Она также заверила, что эта поддержка непоколебима.

