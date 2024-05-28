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15:10, 28 мая 2024Россия

«Это знают президент и военные». Песков высказался об ответе на случай разрешения Запада бить по России

Песков: Путин знает ответ на случай разрешения бить западным оружием по РФ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Российские военные и глава государства Владимир Путин знают, каким будет ответ, если Запад разрешит Украине атаковать территорию России оружием НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ряд западных стран в настоящий момент поддерживают эту инициативу, против высказались Германия и Италия.

Песков указал на разногласия Запада по вопросу ударов по России

Представитель Кремля отметил, что среди западных стран нет единства по вопросу использования оружия НАТО для ударов по России. «Есть горячие головы, которые делают абсолютно безответственные и провокационные заявления», — сказал Песков, добавив, что есть и те, кто сомневается в необходимости дальнейшей эскалации.

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

В ходе беседы с корреспондентом газеты «Известия» Песков также ответил на вопрос, каким будет ответ Москвы, если главы Минобороны стран Евросоюза (ЕС) разрешат бить по территории России западным оружием. По его словам, о порядке действий в этом случае знают президент страны и военные: они будут принимать необходимые контрмеры.

Генсек НАТО призывал снять ограничения на удары по России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что необходимо разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России.

«Пришло время союзникам [по альянсу] подумать, следует ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, переданного Украине», — отмечал он.

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По мнению генсека НАТО, так как Киев не может наносить удары по «законным военным целям» в РФ, то стране сложно защитить себя. Его поддержали Великобритания, Польша, Швеция и Нидерланды. Главы Минобороны этих стран считают, что такие действия являются реализацией права на самооборону.

Германия и Италия выступили против этой инициативы.

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