Кремль высказался об ответе на удары по территории России оружием Запада

Пресс-секретарь Песков: ответ на удары оружием Запада по России знают Путин и МО

Ответ на удары оружием Запада по территории России знают президент Владимир Путин и российское Министерство обороны. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

При этом, по словам представителя Кремля, Москва отмечает отсутствие единства в Евросоюзе по вопросу разрешения Украине атаковать территорию России.

«Это (ответ России на возможные удары — прим. «Ленты.ру») знают наши военные. Это знают верховный главнокомандующий и наши военные, которые принимают соответствующие контрмеры», — заявил Песков.

Как сообщалось ранее, политики стран Запада не могут решить, стоит ли разрешать Украине наносить удары по территории России оружием НАТО. За выступает генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, а также Великобритания, Польша, Швеция и Нидерланды.

Против такой инициативы — Германия и Италия.