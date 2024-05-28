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13:15, 28 мая 2024Россия

Кремль высказался об ответе на удары по территории России оружием Запада

Пресс-секретарь Песков: ответ на удары оружием Запада по России знают Путин и МО

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Ответ на удары оружием Запада по территории России знают президент Владимир Путин и российское Министерство обороны. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

При этом, по словам представителя Кремля, Москва отмечает отсутствие единства в Евросоюзе по вопросу разрешения Украине атаковать территорию России.

«Это (ответ России на возможные удары — прим. «Ленты.ру») знают наши военные. Это знают верховный главнокомандующий и наши военные, которые принимают соответствующие контрмеры», — заявил Песков.

Как сообщалось ранее, политики стран Запада не могут решить, стоит ли разрешать Украине наносить удары по территории России оружием НАТО. За выступает генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, а также Великобритания, Польша, Швеция и Нидерланды.

Против такой инициативы — Германия и Италия.

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      Марк Леонов
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