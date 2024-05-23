В МИД Польши изучают возможность уничтожения ракет ВС России над Украиной

В Варшаве обсуждают возможность применения систем противовоздушной обороны (ПВО) вблизи границ Польши для уничтожения российских ракет, но решения под данному вопросу пока принято не было. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел (МИД) государства Павел Вронский.

Он подтвердил, что Киев обращался к Варшаве с соответствующей просьбой. При этом дипломат уточнил, что никаких решений по этому делу нет.

Этот вопрос рассматривается с правовой и технической точки зрения Павел Вронский представитель МИД Польши

Киев столкнулся с острой нехваткой средств ПВО

Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон признал, что США не могут снабдить Украину достаточным количеством средств ПВО. Он отметил, что изначально Киев просил десять тысяч ракет, чтобы отражать удары России. «Но нужно понимать, что каждый раз, когда в воздушное пространство входит ракета противника, нужно выстрелить две ракеты Patriot, чтобы ее сбить», — заявил Джонсон. По его словам, потенциал российских сил значительно превосходит военные возможности украинских войск. Джонсон указал, что у России, в отличие от Украины, есть «множество ходов». Она может нарастить производство оружия и увеличить численность армии, предупредил он.

Стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить мероприятия в честь 80-й годовщины высадки в Нормандии. Издание Politico выяснило, что в ходе торжеств он намерен попросить государства Североатлантического альянса оказать помощь в уничтожении российских ракет. Знакомые с планами политика источники рассказали, что Зеленский также выступит с призывом к западным странам нарастить военную помощь и конфисковать активы РФ для нужд Украины.

Защитой украинского неба озаботились в Германии

Германия собрала около одного миллиарда евро в рамках своей инициативы по поддержке сил ПВО Украины. Работа по сбору средств продолжается. В немецком внешнеполитическом ведомстве добавили, что инициатива направлена не только на помощь Украине, но и на защиту «безопасности стран-членов Европейского союза».

Также в Берлине сообщили, что вышеупомянутую инициативу Германии планируют поддержать 12 стран. Дания, Бельгия, Нидерланды, Норвегия и Канада окажут финансовую помощь. При этом Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Испания, Литва и Румыния помогут ракетами и военной техникой. Также к инициативе планирует присоединиться Латвия, отметили в немецком военном ведомстве.

21 мая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала причину, по которой страны Запада должны оказывать активную поддержку Украине. «Мы должны объединить усилия, чтобы Украина могла выстоять и чтобы войска Путина не оказались в ближайшее время у наших собственных границ», — призвала глава МИД ФРГ.