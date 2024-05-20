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05:23, 20 мая 2024Мир

В США заявили о неспособности обеспечить Украину боеприпасами

Экс-агент ЦРУ Джонсон: США не могут обеспечить Украину боеприпасами

Фото: Stringer / Reuters

США не могут снабдить Украину достаточным количеством средств противовоздушной обороны (ПВО), заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Он отметил, что изначально Киев просил десять тысяч ракет, чтобы отражать удары России. «Но нужно понимать, что каждый раз, когда в воздушное пространство входит ракета противника, нужно выстрелить две ракеты Patriot, чтобы ее сбить», — заявил Джонсон.

По его словам, потенциал российских сил значительно превосходит военные возможности украинских войск. Джонсон указал, что у России, в отличие от Украины, есть «множество ходов». Она может нарастить производство оружия и увеличить численность армии, предупредил он.

Ранее экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что войска Украины не смогут сравнять силы с российскими даже с помощью от западных союзников в размере 60 миллиардов долларов. Он утверждает, что этих средств хватит лишь на то, чтобы стабилизировать ситуацию.

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      Марина Совина
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