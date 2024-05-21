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17:27, 21 мая 2024Мир

Германии удалось собрать около миллиарда евро на ПВО для Украины

МИД ФРГ: Германия собрала почти миллиард евро для поддержки ПВО Украины

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Германия собрала около одного миллиарда евро в рамках своей инициативы по поддержке сил противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом сообщается в заявлении на сайте министерства иностранных дел ФРГ по случаю визита главы МИД Анналены Бербок в Киев.

«Следует рассматривать и глобальную инициативу по усилению противовоздушной обороны, с которой министр иностранных дел недавно выступила вместе с министром обороны [Германии] Писториусом. На сегодняшний день уже собран почти миллиард евро для дополнительной поддержки украинской противовоздушной обороны», — утверждается в заявлении.

По данным ведомства, работа по сбору средств продолжается. В МИД Германии добавили, что инициатива направлена не только на помощь Украине, но и на защиту «безопасности стран-членов Европейского союза».

В ходе визита Бербок также призвала страны Запада оказывать активную поддержку Украине, чтобы не допустить появления российских войск у их границ.

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      Елизавета Мытарева
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