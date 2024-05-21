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12:06, 21 мая 2024Мир

Бербок призвала не допустить появления ВС России у границ стран Запада

Бербок призвала не допустить появления российских войск у границ западных стран

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Западные страны должны оказывать активную поддержку Украине, чтобы не допустить появления российских войск у их границ, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Ее слова приводит Tagesschau.

«Теперь мы должны объединить усилия, чтобы Украина могла выстоять и чтобы войска Путина не оказались в ближайшее время у наших собственных границ», — призвала глава МИД ФРГ.

Бербок также рассказала, что «активно работает» для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ) дополнительными средствами противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин предоставит Киеву одну систему Patriot. По его словам, другие страны НАТО в скором времени также отправят на Украину еще шесть дополнительных средств ПВО.

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      Лина Пивоварова
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