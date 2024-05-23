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01:52, 23 мая 2024Мир

В Польше высказались о планах применить ПВО для уничтожения российских ракет

МИД Польши: Варшава рассматривает возможность использовать ПВО против ракет РФ
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Komarov Egor / Unsplash

В Варшаве обсуждают возможность применения систем противовоздушной обороны (ПВО) вблизи границ Польши для уничтожения российских ракет, но решения под данному вопросу пока принято не было. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел (МИД) государства Павел Вронский в разговоре с порталом «Укринформ».

«Этот вопрос рассматривается с правовой и технической точки зрения», — уточнил он. Дипломат добавил, что Киев обращался к Варшаве с соответствующей просьбой.

Ранее стало известно о планах президента Украины Владимира Зеленского попросить НАТО оказать помощь в уничтожении российских ракет. Он также выступит с призывом к западным странам нарастить военную помощь и конфисковать замороженные активы РФ для нужд страны.

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      Маргарита Пименова
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