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23:56, 22 мая 2024Мир

Зеленский попросит НАТО сбивать российские ракеты

Politico: Зеленский в Нормандии обратится к НАТО с просьбой сбивать ракеты РФ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить мероприятия в честь 80-й годовщины высадки в Нормандии и попросить государства Североатлантического альянса оказать помощь в уничтожении российских ракет. Об этом сообщает Politico.

Знакомые с планами политика источники рассказали, что Зеленский также выступит с призывом к западным странам нарастить военную помощь и конфисковать активы РФ для нужд Украины. Он также отправится в Италию на встречу министров финансов G7, чтобы «убедить сомневающихся» в правомерности конфискации активов России.

Ранее Владимир Зеленский в своем обращении к жителям Украины заявил, что Киев в настоящее время уделяет максимальное внимание приграничной полосе на северо-востоке. По его словам, это касается не только Харьковской области, но и Сумской.

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      Маргарита Пименова
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