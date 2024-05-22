Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:46, 22 мая 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о концентрации внимания на северо-восточной границе Украины

Зеленский заявил о максимальном внимании ко всему приграничью

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Владимир Зеленский в своем обращении к украинскому народу заявил, что Киев сейчас уделяет максимальное внимание приграничной полосе на северо-востоке страны. Обращение появилось в его Telegram-канале.

«Максимальное внимание всему приграничью сейчас, и не только в Харьковской области, но и в Сумской», — сказал он.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют по домам жителей Харьковской области, отказывающихся эвакуироваться. Людей обвиняют в ожидании прихода Российской армии, называя «ждунами».

Известно, что на данный момент Вооруженные силы России заняли в Харьковской области 49 населенных пунктов.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Обсудить
      Последние новости

      Россияна Марковская покинула Минобороны. Она стала личным пресс-секретарем Шойгу в 26 лет

      Стали известны результаты жеребьевки стыковых матчей РПЛ

      Россиянин отказался покупать алкоголь 16-летнему юноше и получил ножом в грудь

      Предсказан срок снижения цен на квартиры в России

      Зеленский заявил о концентрации внимания на северо-восточной границе Украины

      Сара Джессика Паркер прошлась по улице в прозрачном платье

      В российском городе загорелось промышленное здание

      Путин поручил утвердить программы развития для отстающих регионов

      Россиянин с ножом расправился со знакомой и получил срок

      Известная российская телеведущая показала особняк под Москвой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше