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15:19, 22 мая 2024Бывший СССР

В Харьковской области назвали число подконтрольных России населенных пунктов

Ганчев: ВС России заняли в Харьковской области 49 населенных пунктов
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России заняли в Харьковской области 49 населенных пунктов. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает ТАСС.

По его словам, под контроль российских военных перешли 36 населенных пунктов в Купянском районе. Также бойцы ВС РФ заняли 13 населенных пунктов в северной части Харьковской области, уточнил Ганчев.

22 мая в Минобороны России заявили о продвижении подразделения российской группировки войск «Север» под Харьковом. В ведомстве рассказали о нанесении поражения живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле Волчанских Хуторов, Белого Колодезя и Петропавловки.

Также в среду днем стало известно о взятии Российской армией под контроль половины Волчанска. Такие данные опубликовал Telegram-канал SHOT.

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      Екатерина Грищенко
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