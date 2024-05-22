Стало известно о контроле российскими силами половины Волчанска

SHOT: российские войска контролируют 50 процентов Волчанска

Российские войска, предположительно, контролируют половину Волчанска в Харьковской области. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

«На данный момент под контролем ВС РФ уже 50 процентов Волчанска», — говорится в публикации.

21 мая глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские силы взяли под контроль северную часть Волчанска. По его данным, военные России контролируют 40 процентов города. Ганчев назвал Волчанск самой горячей точкой в регионе.

Позднее стало известно о переброске 82-ой отдельной десантной штурмовой бригады украинских войск под Волчанск. По словам главы общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, армия Украины перебросила часть подразделений с ореховского направления в район населенного пункта Харьковской области.