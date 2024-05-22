Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:32, 22 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о контроле российскими силами половины Волчанска

SHOT: российские войска контролируют 50 процентов Волчанска

Кадр: Telegram-канал SHOT

Российские войска, предположительно, контролируют половину Волчанска в Харьковской области. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

«На данный момент под контролем ВС РФ уже 50 процентов Волчанска», — говорится в публикации.

21 мая глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские силы взяли под контроль северную часть Волчанска. По его данным, военные России контролируют 40 процентов города. Ганчев назвал Волчанск самой горячей точкой в регионе.

Позднее стало известно о переброске 82-ой отдельной десантной штурмовой бригады украинских войск под Волчанск. По словам главы общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, армия Украины перебросила часть подразделений с ореховского направления в район населенного пункта Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия заняла Клещеевку в ДНР. На Украине называли это село «ключом к Бахмуту»

      Россияне назвали любимое музыкальное событие

      Участник раскрыл подробности массовой драки со стрельбой в Москве

      Жители Каменки-Днепровской пожаловались на отравление после ударов ВСУ

      Оценено количество запрещенного жилья в Москве

      Инстасамка высказалась о скандале с визажистами

      Главу следственного отдела Дербента заподозрили в мошенничестве с недвижимостью

      В Грузии назвали неприемлемыми угрозы об отмене безвизового режима с ЕС

      В российском городе обнаружили наркоплантацию в квартире

      Подсолнечное масло оказалось полезнее оливкового

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше