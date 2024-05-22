Стало известно о переброске ВСУ под Волчанск

Рогов: ВСУ перебросили с ореховского направления часть подразделений к Волчанску

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили с запорожского фронта часть подразделений под Волчанск. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, цитирует РИА Новости.

«ВСУ перебросили часть подразделений с ореховского направления запорожского участка линии фронта под Волчанск в Харьковскую область», — сказал он.

Рогов добавил, что была переброшена 82-ая отдельная десантная штурмовая бригада украинских войск. По его данным, на вооружении подразделения стоят танки Challenger 2 британского производства.

Ранее Рогов проинформировал, что военные России прорвали оборону ВСУ в Запорожской области. Бои активизировались на пологовско-гуляйпольском участке фронта. В результате российские войска продвинулись в сторону Гуляйполя до полутора километров.