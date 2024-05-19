Стало известно о прорыве обороны ВСУ российскими военными в Запорожской области

Рогов: ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожской области под Гуляйполем

Российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, бои активизировались на пологовско-гуляйпольском участке линии фронта. В результате успешного прорыва обороны ВСУ Российская армия продвинулась в сторону Гуляйполя до полутора километров.

Рогов уточнил, что российские военные улучшили свои позиции на юго-востоке от города. По данным политика, ВС РФ, несмотря на минные поля, удалось продвинуться со стороны населенных пунктов Новоселовка и Марфополе, которые являются пригородом Гуляйполя.

Днем 19 мая также стало известно о продвижении Российской армии в глубину обороны ВСУ под Харьковом. В Минобороны РФ рассказали, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое и Радгоспное.