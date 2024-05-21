Стало известно о взятии ВС России северной части Волчанска

Ганчев: ВС России полностью взяли под контроль северную часть Волчанска

Вооруженные силы (ВС) России полностью взяли под контроль северную часть города Волчанск в Харьковской области. Об этом , сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает ТАСС.

По его словам, продвижение идет медленно, но уверенно. Он также добавил, что российские войска постепенно выравнивают линию фронта в Харьковской области.

Ранее замначальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха признал частичную потерю Волчанска Вооруженными силами Украины. Позднее также стало известно о наступлении ВС России в сторону села Зеленое в Харьковской области.