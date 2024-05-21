Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:17, 21 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о взятии ВС России северной части Волчанска

Ганчев: ВС России полностью взяли под контроль северную часть Волчанска

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы (ВС) России полностью взяли под контроль северную часть города Волчанск в Харьковской области. Об этом , сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает ТАСС.

По его словам, продвижение идет медленно, но уверенно. Он также добавил, что российские войска постепенно выравнивают линию фронта в Харьковской области.

Ранее замначальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха признал частичную потерю Волчанска Вооруженными силами Украины. Позднее также стало известно о наступлении ВС России в сторону села Зеленое в Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные начали выравнивать линию фронта в Харьковской области

      Глава МИД Венгрии заявил о провальной попытке Запада поставить Россию на колени

      В МИД назвали число покинувших Латвию россиян из-за невыносимых условий

      В России оштрафуют «дочку» крупной нефтяной компании

      Уничтожение опорных пунктов ВСУ в окрестностях Спорного попало на видео

      В России подростки избили мальчика и заставили его жевать свои трусы

      Стало известно о взятии ВС России северной части Волчанска

      Россияне стали реже гасить ипотеку раньше срока

      Звезда романтического шоу пожаловалась на проблемы в отношениях после проекта

      Стало известно о страхе ВСУ из-за сдачи Харькова ради мира с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше