На Украине признали частичную потерю Волчанска

Замначальника Харьковской ОВА Семенуха признал частичную потерю Волчанска

Заместитель начальника Харьковской областной военной администрации (ОВА) Роман Семенуха признал частичную потерю Волчанска для Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

По его словам, город контролируется украинской армией на 60 процентов, а штурмы со стороны Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) продолжаются.

Ранее Минобороны России сообщило, что подразделения Российской армии продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ в Харьковской области.

В Минобороны также рассказали об отражении Российской армией пяти контратак штурмовых групп ВСУ. Уточняется, что украинские военные пытались провести их в районе населенных пунктов Волчанск, Липцы и Тихое.