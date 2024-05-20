Стало известно о наступлении России еще на одном направлении

«Страна.ua»: ВС РФ наступают еще на одном направлении в Харьковской области

Вооруженные силы России (ВС РФ) наступают еще на одном направлении на границе Харьковской области. Об этом сообщает в Telegram-канале издание «Страна.ua» со ссылкой на карту украинского информационно-аналитического центра Deep State.

Уточняется, что ВС России наступают в сторону села Зеленое, которое расположено около границы.

20 мая заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха признал частичную потерю Волчанска украинской армией. По его данным, войска Украины контролируют город на 60 процентов. Он добавил, что ВС РФ продолжают штурмы.

Днем ранее Минобороны России сообщило, что войска подвигаются вглубь обороны украинских сил под Харьковом. Кроме того, как отмечалось, российские военные отразили пять контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Тихое.