ВС России продвигаются вглубь обороны ВСУ под Харьковом. Украина за сутки потеряла более 200 бойцов, РСЗО и танк

Минобороны: группировка «Север» продвигается вглубь обороны ВСУ под Харьковом

Вооруженные силы (ВС) России подвигаются вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Об успехах группировки войск «Север» сообщило Минобороны.

«Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике "Иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное Харьковской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что российские военные отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Тихое Харьковской области.

Кроме того, Украина за сутки потеряла на харьковском направлении более 200 бойцов, танк, две боевые бронированные машины, десять пикапов, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

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Срок потери Украиной Харькова спрогнозировали

Основатель ЮКОСа Михаил Ходорковский (внесен в реестр иноагентов) заявил, что Украина может потерять Харьков уже в конце года. Он также уточнил, что Одессу это тоже коснется, но к середине следующего года.

Он отметил, что с учетом помощи США соотношение расходов на боевые действия — «два с половиной к одному в пользу [президента России Владимира] Путина». По его прогнозу, к 2025 году соотношение станет 10-15 к одному.

Потерю Харькова допускал и президент Украины Владимир Зеленский. Он заявлял, что страна не может себе позволить потерять город, а для его удержания ВСУ необходимы две системы противовоздушной обороны Patriot. Однако позднее политик сообщил о стабилизации ситуации в области.

При этом в США заявили о неготовности ВСУ к наступлению России. По мнению журналистов газеты The New York Times, российские военные пересекли северную границу Украины «с такой скоростью и силой, что скудные укрепления Украины почти не представляли никаких препятствий». Украинские военные были застигнуты врасплох и покинули позиции, показав тем самым свою неготовность к наступлению ВС РФ.

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В США назвали Харьков российским городом

Харьков российским городом назвала бывший заместитель главы Государственного департамента США Виктория Нуланд. Она покинула пост весной, а до этого активно занималась противодействием России на украинском направлении. Возможно, Нуланд перепутала Россию с Украиной.

Экс-дипломат обвинила Москву в эскалации конфликта «атаками на второй российский город Харьков, который не находится на линии фронта». Помимо этого, по ее мнению, было бы справедливо, если руководство США разрешило бы Киеву атаковать российские базы, с которых «запускают ракеты или осуществляют поставки для армии».

Ранее в Киеве заявили о панике в офисе Зеленского из-за наступления РФ под Харьковом. Киевский политолог Константин Бондаренко рассказал о том, что советник главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Андрей Юсов умолчал об истерике в офисе главы Украины.

Он также добавил, что в Киеве не готовились к наступлению Российской армии в Харьковской области. Так, например, главком ВСУ Александр Сырский заявлял, что «никакого наступления на севере не будет, это нам пытаются задурить голову».