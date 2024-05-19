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01:06, 19 мая 2024Интернет и СМИ

В США заявили о неготовности ВСУ к наступлению России

NYT заявила о неготовности ВСУ к наступлению России на харьковском направлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Наступление российских военных харьковском направлении оказалось стремительным и сильным для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написала газета The New York Times.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допускал, что страна может потерять контроль над Харьковом. Такое развитие событий он предрек в случае, если Киев не получит две системы противовоздушной обороны Patriot. Однако позже Зеленский заявил о стабилизации ситуации в Харьковской области.

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