Зеленский провел заседание с генералами в Харькове. Российские военные ведут бои в 20 километрах от города

Зеленский провел заседание Ставки в Харькове на фоне наступления ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки в Харькове на фоне наступления Российской армии, которая ведет активные бои в 20 километрах от города. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский назвал харьковское направление крайне сложным для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заявил, что Киев будет усиливать находящиеся на нем подразделения.

«Заслушал развернутый доклад главкома [ВСУ] Александра Сырского, командующих оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Юрия Содоля и оперативно-тактической группировкой войск "Харьков" Михаила Драпатого», — сообщил украинский лидер.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» отметил, что приезд Зеленского в Харьков подчеркивает сложность позиций Украины.

«Конечно, надо проводить это совещание, чтобы понять, что делать: сдаваться или как, могут ли оказаться в окружении люди. (...) Там ситуация для них непростая», — сказал депутат.

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В Раде ранее призвали изучить действия Сырского на харьковском направлении

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ранее заявил, что готовит обращение к спикеру парламента Руслану Стефанчуку с просьбой рассмотреть действия украинского военного руководства в Харьковской области.

Что нужно сделать прямо сейчас: уволить министра обороны [Рустема Умерова] и провести анализ действий главкома Сырского по обороне Харьковщины Алексей Гончаренко депутат Верховной Рады

Кроме того, он призвал срочно созвать заседание Рады, чтобы чиновники на нем доложили о состоянии дел на фронте и рассказали, как так получилось, что в Харьковской области не было оборонительных укреплений.

Вопросом о том, почему ВСУ не смогли возвести оборону перед продвижением войск России под Харьковом, задавался и подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. «Как это могло произойти? Командование ВСУ знало на протяжении многих месяцев, что у России есть войска на этом участке фронта [под Харьковом]. Где же украинская оборона?» — удивлялся Дэвис.

Резервам ВСУ в Харьковской области предрекли недолгое сопротивление

Из-за наступления Российской армии ВСУ перебрасывают новые резервы в Харьковскую область, сообщал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. При этом, по его словам, долго сопротивляться они не смогут.

Там работает сейчас наша авиация, артиллерия. Я думаю, недолго у них получится там сопротивляться Виталий Ганчев глава Харьковской ВГА

Также он отметил, что украинские подразделения находятся в укрепрайонах под постоянными ударами российской авиации.

На Западе назвали успешным наступление России под Харьковом

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер назвал успешным продвижение российских военных на всех участках фронта, в том числе на харьковском направлении.

«В настоящий момент русские одерживают верх», — подчеркнул он.

Катер добавил, что ситуация в Харьковской области указывает на особые проблемы у Вооруженных сил Украины.