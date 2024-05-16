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12:43, 16 мая 2024Бывший СССР

Зеленский приехал в Харьков

Президент Украины Зеленский провел заседание Ставки в Харькове

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

В четверг, 16 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки в Харькове. Сообщение об этом украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале.

«Заслушал развернутый доклад главкома (Вооруженными силами Украины, ВСУ — прим. «Ленты.ру») Александра Сырского, командующих оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Юрия Содоля и оперативно-тактической группировкой войск "Харьков" Михаила Драпатого», — написал он.

Политик также признал, что харьковское направление остается крайне сложным для ВСУ, и отметил, что Киев будет усиливать находящиеся на нем подразделения.

Доклады украинскому президенту также представили глава Службы безопасности Украины Василий Малюк (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), руководители Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Службы внешней разведки Олег Ивашенко, а также руководители областных властей из приграничных и прифронтовых регионов страны.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал срочно созвать заседание парламента из-за наступления Российской армии в Харьковской области. По его словам, его должны посетить главком ВСУ Сырский, руководители государственной пограничной службы и Нацгвардии, а также премьер-министр страны Денис Шмыгаль и министр обороны Рустем Умеров.

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      Александр Курбатов
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