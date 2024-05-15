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17:14, 15 мая 2024Бывший СССР

Депутат Рады призвал созвать заседание парламента из-за ситуации в Харькове

Гончаренко призвал созвать заседание парламента из-за ситуации в Харькове

Фото: Michael Lucan / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал срочно созвать заседание парламента из-за ситуации в Харькове. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

«Из-за наступления россиян мы должны срочно реагировать на ситуацию безопасности», — написал депутат.

Он также заявил, что на это заседание должны прийти главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский, командующие Государственной пограничной службы Сергей Дайненко и Национальной гвардии Украины Николай Балан, а также премьер-министр страны Денис Шмыгаль и министр обороны Рустем Умеров.

Гончаренко потребовал, чтобы все эти чиновники доложили о состоянии дел на фронте и рассказали, как так получилось, что в Харьковской области не было оборонительных укреплений.

Ранее Гончаренко призвал изучить действия Сырского в Харьковской области. По его словам, анализ действий главнокомандующего поможет сделать так, чтобы ВСУ смогли удержать фронт в 2024 году.

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      Илья Таксюр
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