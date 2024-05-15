Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:17, 15 мая 2024Бывший СССР

В Раде призвали изучить действия Сырского на харьковском направлении

Депутат Рады Гончаренко призвал изучить действия Сырского в Харьковской области

Фото: Ukrainian Presidentia / Globallookpress.com

Верховная Рада Украины должна изучить действия главнокомандующего Вооруженными Силами Украины (ВСУ) Александра Сырского на харьковском направлении. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Гончаренко рассказал, что готовит обращение к спикеру Рады Руслану Стефанчуку с просьбой рассмотреть действия украинского военного руководства в Харьковской области. Он подчеркнул, что план Украины на 2024 год — удержать линию фронта.

«Что нужно сделать прямо сейчас: уволить министра обороны [Рустема Умерова] и провести анализ действий главкома Сырского по обороне Харьковщины», — написал депутат. Он призвал военных ответственно подойти к вопросу укреплений и не бросать «зубы дракона» (противотанковое заграждение — прим. «Ленты.ру») кучами возле границы с Россией.

Ранее Гончаренко заявил, что Умеров должен уйти в отставку в связи с ситуацией в Харьковской области. Он выразил уверенность, что Украина в настоящий момент находится в критической ситуации.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Эрдоган созвал экстренное заседание после предупреждения о госперевороте. Что ждет Турцию?

      Литва пригрозила Грузии последствиями закона об иноагентах

      49-летний россиянин решил подразнить дворовую собаку и едва не лишился члена

      Пожар в одном из главных туристических мест Стамбула попал на видео

      Падение цен на новостройки в Москве объяснили

      В США заявили о беспокойстве Белого дома из-за траектории конфликта на Украине

      В России поймали огромного зверя длиной 13 метров

      Напавший на шестилетнего ребенка мигрант отправлен на принудительное лечение

      В России отреагировали на атаку ВСУ ракетами HARM и ATACMS

      Китайская компания вложит миллиарды в газовый терминал на Дальнем Востоке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше