Депутат Рады Гончаренко призвал изучить действия Сырского в Харьковской области

Верховная Рада Украины должна изучить действия главнокомандующего Вооруженными Силами Украины (ВСУ) Александра Сырского на харьковском направлении. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Гончаренко рассказал, что готовит обращение к спикеру Рады Руслану Стефанчуку с просьбой рассмотреть действия украинского военного руководства в Харьковской области. Он подчеркнул, что план Украины на 2024 год — удержать линию фронта.

«Что нужно сделать прямо сейчас: уволить министра обороны [Рустема Умерова] и провести анализ действий главкома Сырского по обороне Харьковщины», — написал депутат. Он призвал военных ответственно подойти к вопросу укреплений и не бросать «зубы дракона» (противотанковое заграждение — прим. «Ленты.ру») кучами возле границы с Россией.

Ранее Гончаренко заявил, что Умеров должен уйти в отставку в связи с ситуацией в Харьковской области. Он выразил уверенность, что Украина в настоящий момент находится в критической ситуации.