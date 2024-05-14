В Верховной Раде призвали министра обороны Украины уйти в отставку

В Верховной Раде призвали Умерова уйти в отставку из-за ситуации под Харьковом

Министр обороны Украины Рустем Умеров должен уйти в отставку в связи с ситуацией в Харьковской области, где продвигаются российские войска. Об этом в Telegram заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Ложь — худшее, что может быть в нынешнем этапе войны. Я вижу этих блогеров и всех остальных, которые начали рассказывать о том, какие там сооружения защитные и как там все классно в Харьковской области. И вся эта… сидит по киевским и львовским ресторанам, а не пишет это с этих самых сооружений под Волчанском», — написал депутат.

Гончаренко уверен, что Украина в настоящий момент находится в критической ситуации. «Я не понимаю, где министр обороны? Где главнокомандующий? Где вы все?», — возмутился депутат.