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14:37, 14 мая 2024Мир

В США удивились отсутствию обороны у ВСУ под Харьковом

Экс-подполковник США Дэвис: ВСУ не смогли возвести оборону под Харьковом
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли возвести оборону перед продвижением войск России под Харьковом. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube Daniel Davis / Deep Dive.

«Как это могло произойти? Командование ВСУ знало на протяжении многих месяцев, что у России есть войска на этом участке фронта [под Харьковом]. Где же украинская оборона?» — удивился экс-подполковник.

Военный аналитик допустил, что ВСУ могут начать перебрасывать в Харьковскую область войска из других участков фронта, но подчеркнул, что это будет сложно сделать из-за нехватки живой силы.

Дэвис призвал украинцев брать пример с России. По его мнению, российские военные перед началом летнего контрнаступления ВСУ смогли эффективно выстроить системы фортификационных сооружений, «чему Киеву стоит поучиться».

8 мая Дэвис призвал Украину пойти на переговоры с Россией, иначе Киев ожидает безоговорочное поражение. По его мнению, Украина никогда не одержит победу в конфликте и не вернет себе все территории.

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      Дарья Устьянцева
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