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22:31, 8 мая 2024Мир

Американский офицер призвал Украину пойти на переговоры с Россией

Американский офицер Дэвис призвал Украину пойти на переговоры с Россией

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Подполковник США в отставке и аналитик Дэниел Дэвис призвал Украину пойти на переговоры с Россией, иначе Киев ожидает безоговорочное поражение. Об этом он написал в своей статье для газеты The Hill.

По его мнению, Украина никогда не выиграет войну и не вернет себе всю потерянную территорию. «Если Киев не будет быстро добиваться урегулирования путем переговоров на лучших из доступных условий, то в конечном счете может потерпеть полное поражение», — подчеркнул американский офицер.

Бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что отказ США от поставок оружия Вооруженным силам Украины станет сигналом для России о готовности к началу переговоров. Также Макгрегор заявил, что дальнейшая помощь западных стран Украине может привести к конфликту России с Европой.

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      Марина Совина
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