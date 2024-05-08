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11:55, 8 мая 2024Мир

В США призвали немедленно прекратить поставки оружия Киеву

Макрегор: отказ США от поставок оружия ВСУ станет сигналом к началу переговоров

Фото: U.S. Air Force / Tech. Sgt. J.D. Strong II / Reuters

Отказ США от поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) станет сигналом для России о готовности к началу переговоров. Такое заявление сделал бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davies / Deep Dive.

«Первое, что нам нужно сделать, — это немедленно прекратить оказание любой военной помощи Киеву. Такой серьезный сигнал россияне воспримут как доказательство того, что мы действительно заинтересованы в окончании этого конфликта», — призвал он, добавив, что Вашингтон находится не в том положении, чтобы диктовать свои условия Москве.

Ранее бывший помощник госсекретаря США, бригадный генерал Марк Киммитт рассказал, что нынешней помощи стран Запада ВСУ недостаточно, и она не повлияет на продвижение российских войск. Отмечалось также, что сейчас украинские войска находятся «во все более опасном положении».

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      Лина Пивоварова
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