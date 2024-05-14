В Германии заявили об успешном продвижении России на всех участках фронта

Генерал ВС Германии Катер: Россия продвигается на всех участках фронта

Вооруженные силы (ВС) России успешно продвигаются на всех участках фронта, о чем свидетельствует ситуация под Харьковом. Об этом заявил генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер в разговоре с телеканалом Welt.

«В настоящий момент русские одерживают верх», — сообщил военный эксперт.

Катер также призвал обратить особое внимание на ситуацию в Харьковской области. По его мнению, данный участок указывает на особые проблемы у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Катер заявил, что 2024 год станет решающим в военном плане и поворотным моментом в конфликте на Украине. По его словам, он покажет, остались ли у Киева силы для осуществления полноценного контрнаступления. Кроме того, в 2024 году станет ясно, сумеет ли Киев перехватить инициативу в противостоянии с Москвой.