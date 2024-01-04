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14:08, 4 января 2024Мир

В Германии сочли 2024 год решающим в конфликте на Украине

Генерал ФРГ Катер: 2024-й станет решающим годом в конфликте на Украине

Фото: Nina Liashonok / Globallookpress.com

2024 год станет решающим в военном плане и поворотным моментом в конфликте на Украине. Он покажет, удастся ли местным вооруженным силам перехватить инициативу в противостоянии с Россией, заявил генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер в эфире YouTube-канала канала Welt.

Катер отметил, что в настоящее время инициатива в военном конфликте принадлежит представителям ВС России. Украинские военные пока не могут перейти в активное контрнаступление. «Мы должны быть реалистичны в своих оценках. Сейчас я вижу, что инициатива находится у русских», — счел Катер.

Генерал-лейтенант в отставке также добавил, что в 2024 году может решиться вопрос мирных переговоров о прекращении боевых действий на Украине. Катер уточнил, что конфликт государств может завершиться до конца декабря.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у властей США могут закончиться ресурсы для продолжения оказания финансовой и военной помощи Украине. Передать новую помощь Киеву будет невозможно без одобрения Конгресса США. При этом в законодательном органе пока не наблюдается подавляющей поддержки подобных мер.

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      Анатолий Акулов
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