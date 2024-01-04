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06:35, 4 января 2024Мир

В Белом доме заявили о неспособности передать Киеву новую военную помощь

Кирби: переданная Киеву помощь 27 декабря может стать последней из-за Конгресса

Фото: Leah Mills / Reuters

Пакет военной помощи, переданный Киеву 27 декабря, стал последним, который США способны выделить без согласования Конгрессом дополнительных средств. Следовательно, без одобрения законодательного органа Вашингтон не сможет оказывать Вооруженным силам республики (ВСУ) дальнейшую поддержку, об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Мы уже предоставили Украине последний пакет военной помощи, на поддержку которого у нас есть средства. Сразу после Рождества. И нам нужно получить помощь Конгресса, чтобы мы могли продолжить это делать», — заявил Кирби. Он также отметил, что часть оружия для Украины, о поставках которого США объявили на прошлой неделе, доставят позже.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что у страны нет плана Б на случай дефицита военной помощи со стороны западных государств.

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