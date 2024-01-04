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02:51, 4 января 2024Бывший СССР

На Украине заявили об отсутствии плана на случай дефицита военной помощи

Глава МИД Украины Кулеба: у Киева нет плана Б на случай дефицита военной помощи
СюжетВзрыв на Крымском мосту
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Alina Smutko / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с CNN заявил, что у страны нет плана Б на случай дефицита военной помощи со стороны западных государств.

«У нас нет плана "Б". Мы уверены в плане "А"», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что попросил у Запада предоставить немецкие ракеты Taurus для разрушения Крымского моста и изоляции полуострова от России. По словам украинского лидера, скорость успеха ВСУ будет зависеть от военной помощи, которую Киев получит от западных партнеров.

2 января бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что политические изменения в США и активность потенциального кандидата в президенты страны Дональда Трампа влияют на объем помощи Украине. Дипломат допустил, что Украина лишится помощи Соединенных Штатов.

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      Марина Совина
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