На Украине заявили об отсутствии плана на случай дефицита военной помощи

Глава МИД Украины Кулеба: у Киева нет плана Б на случай дефицита военной помощи

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с CNN заявил, что у страны нет плана Б на случай дефицита военной помощи со стороны западных государств.

«У нас нет плана "Б". Мы уверены в плане "А"», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что попросил у Запада предоставить немецкие ракеты Taurus для разрушения Крымского моста и изоляции полуострова от России. По словам украинского лидера, скорость успеха ВСУ будет зависеть от военной помощи, которую Киев получит от западных партнеров.

2 января бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что политические изменения в США и активность потенциального кандидата в президенты страны Дональда Трампа влияют на объем помощи Украине. Дипломат допустил, что Украина лишится помощи Соединенных Штатов.