Украине предрекли поражение в первой половине 2024 года

Экс-посол США в НАТО Даалдер: Украина проиграет РФ в первой половине 2024 года

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что политические изменения в США и активность потенциального кандидата в президенты страны Дональда Трампа влияют на объем помощи Украине. Его слова приводит издание Politico.

Даалдер допустил, что Украина лишится помощи США. Поэтому он предположил, что Киев проиграет Москве в первой половине 2024 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью изданию The Economist, в котором определил основные направления в конфликте с Россией в 2024 году. По его словам, центром противостояния станут цели в Черном море и Крыму.

До этого украинский экономист Алексей Кущ предрек Киеву скорое поражение без поддержки западных союзников. Он подчеркнул, что в случае использования только собственных средств Украина сможет продержаться в военном конфликте с Россией от шести месяцев до года.