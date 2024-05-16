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13:52, 16 мая 2024Бывший СССР

В России отреагировали на поездку Зеленского в Харьков

Депутат Чепа объяснил поездку Зеленского в Харьков сложностью ситуации для ВСУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на информацию о визите президента Украины Владимира Зеленского в Харьков. В беседе с «Лентой.ру» депутат объяснил посещение украинским лидером Харькова сложностью ситуации на этом направлении для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Зеленский провел заседание Ставки в Харькове.

«Конечно, надо проводить это совещание, чтобы понять, что делать: сдаваться или как, могут ли оказаться в окружении люди. Там надо обеспечить гуманитарные коридоры. Наверно, надо каким-то образом что-то делать, раз он выполняет обязанности президента, надо думать о гражданах своей страны», — заявил Чепа.

Там ситуация для них непростая. Естественно, это только подчеркивает сложность позиций Украины

Алексей Чепапервый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

15 мая депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал срочно созвать заседание парламента из-за наступления Российской армии в Харьковской области. По его словам, его должны посетить главком ВСУ Сырский, руководители государственной пограничной службы и Нацгвардии, а также премьер-министр страны Денис Шмыгаль и министр обороны Рустем Умеров.

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      Кирилл Садовский
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