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13:16, 17 мая 2024Мир

«Мы оказались совершенно слепы». Starlink ВСУ вышли из строя в день наступления России под Харьковом

WP: Starlink ВСУ вышли из строя в день российского наступления под Харьковом

Фото: Joe Skipper / Reuters

Наступление российских войск в Харьковской области застало врасплох солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). В беседе с изданием The Washington Post (WP) украинские военные признали, что применяемые на линии фронта для связи терминалы Starlink вышли из строя впервые с начала боевых действий в феврале 2022 года.

Находящаяся в Харьковской области 125-я украинская бригада территориальной обороны использовала разведывательные дроны для отслеживания подготовки российского наступления. Однако утром 10 мая из-за российских радиоэлектронных помех трансляции прервались.

В какой-то момент мы оказались совершенно слепы. Это была самая большая проблема: мы не видели, как они двигались, работали только по радио или по телефонам, где они еще работали

командир подразделения дронов 125-й бригады теробороны ВСУ

По словам бойцов ВСУ, украинские войска испытывают проблемы с возведением оборонительных сооружений: каждый раз, когда солдаты пытались возвести линию укреплений, российские силы с помощью беспилотников отслеживали их и открывали огонь. В результате военным приходилось копать лопатами по ночам.

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Маск заявил, что Starlink столкнулись с повышенной нагрузкой

Американский предприниматель Илон Маск 11 мая сообщил, что Starlink столкнулись с повышенной нагрузкой из-за мощнейшей за последнее время геомагнитной бури. Тем не менее бизнесмен подчеркнул, что спутники «пока выдерживают».

В свою очередь, гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин отмечал, что из-за повышенной солнечной активности, наблюдавшейся 13-14 мая, несколько спутников выбило с позиций.

Фото: Mike Blake / Reuters

Зафиксированные на солнце вспышки класса Х в тысячи раз сильнее обычных, что оказало влияние на работу Starlink, которой пользуются ВСУ. «Сейчас в сети наблюдаются сбои. Есть информация, что некоторые спутники даже выбило с позиций на орбите», — рассказал он.

Зеленский признал угрозу потери Харькова

16 мая президент Украины Владимир Зеленский допустил потерю Харькова и назвал условие, при котором, по его словам, этого можно избежать.

«Нам нужно две системы Patriot. Если они у нас будут, Россия не сможет занять Харьков», — подчеркивал украинский лидер.

В комментарии «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал слова Зеленского глупостью.

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      Варвара Кошечкина
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