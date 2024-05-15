Появилась информация о «выбивании» спутников Starlink с позиций

ЦКБР: из-за солнечной активности несколько спутников Starlink «выбило» с позиций

Из-за повышенной солнечной активности, наблюдавшейся 13-14 мая, несколько спутников системы Starlink «выбило» с позиций. Соответствующая информация появилась у ТАСС от генерального директора Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрия Кузякина.

По его словам, вспышки класса X зафиксированные на Солнце, в тысячу раз сильнее обычных, что оказало влияние на работу спутников Starlink, используемых Вооруженными силами Украины. «Сейчас в сети наблюдаются сбои. Есть информация, что некоторые спутники даже "выбило" с позиций на орбите», — утверждает руководитель.

Ранее американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X сообщил, что спутники Starlink столкнулись с повышенной нагрузкой из-за мощнейшей за последнее время геомагнитной бури.

В апреле Кузякин заявил агентству, что бездумное «увешивание» военной техники средствами радиоэлектронной борьбы, которые могут выступать мощными источниками излучения, превращает ее в мишени для Вооруженных сил Украины.