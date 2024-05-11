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10:55, 11 мая 2024Наука и техника

Спутники Starlink столкнулись с повышенной нагрузкой из-за мощной магнитной бури

Маск: спутники Starlink столкнулись с повышенной нагрузкой из-за магнитной бури
СюжетМагнитные бури:

Фото: SpaceX / Globallookpress.com

Спутники Starlink столкнулись с повышенной нагрузкой из-за мощнейшей за последнее время геомагнитной бури, сообщил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X.

«Спутники Starlink находятся под большим давлением, но пока выдерживают», — отметил бизнесмен.

Ранее в этот же день стало известно, что Национальная метеорологическая служба США впервые за 21 год объявила максимальный уровень достигшей Земли магнитной бури. Экстремальные условия на уровне G5 достигли Земли в 18:54 по восточному времени (01:54 по московскому). Данный уровень означает возможные масштабные проблемы с электросетью и значительные неполадки в работе спутников и радиосвязи. Представители Метеорологической службы США допустили, что геомагнитный шторм сохранится в течение выходных.

В предыдущий раз максимальный уровень оценки геомагнитной бури фиксировался в октябре 2003 года.

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      Полина Кислицына
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